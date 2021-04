Moçambique: “Lidamos com terroristas cobardes que se escondem na população”

António Rosa, 43 anos, vive há onze em Moçambique, onde trabalha como diretor-geral de uma empresa de segurança, sediada em Maputo e que opera em todo o território nacional, incluindo a província no norte de Cabo Delgado. Foi aqui que ocorreram os primeiros ataques reivindicados pelo Daesh - que mataram dezenas de civis -, mas este português, membro da Associação de Diretores de Segurança de Portugal, diz que a insurgência já estava fervilhar em 2017.





Vivo e trabalho em Maputo, mas temos equipas em Cabo Delgado, e estava em contacto. O problema não é de agora, foi apenas tornado público e com maior interesse mediático, mas já ocorre desde setembro de 2017, quando começaram as primeiras tentativas do Daesh. São atos de terrorismo, não se percebe por que estão a atacar a população e as empresas.