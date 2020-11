Champ e Major, os cães de Biden que vão para a Casa Branca

Ver esta publicação no Instagram Build Bark Better. Happy #NationalDogDay Uma publicação partilhada por Dr. Jill Biden (@drbiden) a 26 de Ago, 2020 às 4:04 PDT

É uma tradição centenária na Casa Branca: o presidente dos Estados Unidos leva para aqueles corredores e jardins um animal de estimação, na maioria das vezes, um cão. O ainda presidente Donald Trump escolheu não ter nenhum animal, mas o presidente-eleito Joe Biden já anunciou que vai levar animais de volta para o quintal da Casa Branca: cães Champ e Major.Champ e Major são dois pastores alemães. Biden adotou Major em novembro de 2018, na associação Delaware Humane, em Wilmington, segundo a CNN. Já Champ foi comprado pela família Biden em 2008. A mulher do democrata, Jill, fez com que o marido prometesse que, caso Barack Obama fosse eleito e Biden chegasse a vice-presidente, os dois iriam adotar um cão.Tal como tinha acontecido com Lyndon B. Johnson, 36º presidente dos Estados Unidos, Biden vai ter um cão adotado nos relvados verdejantes da casa presidencial norte-americana. Johnson tinha tido um cão resgatado da rua pela filha e Biden terá um cão resgatado do canil.Biden foi apresentado os cães ao longo da campanha presidencial, incluindo em vídeos publicitários.Quando em janeiro passado lhe perguntaram sobre a importância de ter um animal de estimação, Biden explicou que "os cães lembram-nos da importância de viver o momento presente". "Quando estou com o Champ e o Major, vivo no agora e aproveito o simples facto de lançar uma bola ou dar um passeio", referiu o presidente-eleito.