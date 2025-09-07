Maior ataque aéreo russo desde o início da guerra mata pelo menos três pessoas em Kiev

O ataque noturno envolveu pelo 805 drones e mísseis. Além da capital do país, outras regiões do centro, leste e sul foram atingidas.
Na noite de sábado a Rússia lançou o maior ataque aéreo
desde o início da invasão à Ucrânia e matou pelo menos três pessoas, incluindo
uma criança, e atingiu um prédio governamental.
Kiev sob ataque: bombeiros combatem incêndio num edifício danificadoFoto AP/Evgeniy Maloletka
Segundo as autoridades ucranianas Kiev foi atingida com
drones e mísseis, no resultado ficaram feridas pelos menos 18 pessoas e dezenas
de edifícios foram incendiados.
“Pela primeira vez, o prédio do governo for danificado por
um ataque do inimigo”, afirmou a primeira-ministra Yulia Svyrydenkon que também
garantiu: “Vamos restaurar os prédios, mas as vidas perdidas não podem ser
recuperadas”.
O ataque noturno envolveu pelo 805 drones e mísseis. Yuriy
Ihnat, porta-voz da Força Aérea Ucraniana, afirmou que este foi o maior ataque
aéreo russo com drones desde o início da guerra resultante da invasão russa em
larga escala em fevereiro de 2022.
A Ucrânia conseguiu abater e neutralizar 747 drones e quatro
mísseis. Detritos dos equipamentos abatidos caíram em oito partes do país.
O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, avançou
também que os ataques mataram uma criança e uma jovem, enquanto uma mulher
grávida estava entre os cinco feridos internados no hospital.
Pelo Telegram, Timur Tkachenko, chefe da administração
militar, defendeu que a Rússia estava “deliberadamente e conscientemente a
atacar alvos civis”.
Apesar da destruição deixada em Kiev esta não foi a única
cidade atingida. Em Kremenchuk, no centro do país, algumas das áreas
encontram-se sem fornecimento de energia, já em Kryvyi Rih os ataques tiveram
como alvo instalações de transporte e infraestruturas urbanas e em Odesa, no
sul do país, vários prédios civis foram danificados e alguns apartamentos
ficaram destruídos pelos incêndios.
Só espero que, tal como aconteceu em 2019, os portugueses e as portuguesas punam severamente aqueles e aquelas que, cinicamente e com um total desrespeito pela dor e o sofrimento dos sobreviventes e dos familiares dos falecidos, assumem essas atitudes indignas e repulsivas.
O poder instituído terá ainda os seus devotos, mas o desastre na Calçada da Glória, terá reforçado, entretanto, a subversiva convicção de que, entre nós, lisboetas, demais compatriotas ou estrangeiros não têm nem como, nem em quem se fiar