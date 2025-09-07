Maior ataque aéreo russo desde o início da guerra mata pelo menos três pessoas em Kiev

O ataque noturno envolveu pelo 805 drones e mísseis. Além da capital do país, outras regiões do centro, leste e sul foram atingidas.

Na noite de sábado a Rússia lançou o maior ataque aéreo desde o início da invasão à Ucrânia e matou pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, e atingiu um prédio governamental.



Kiev sob ataque: bombeiros combatem incêndio num edifício danificado Foto AP/Evgeniy Maloletka

Segundo as autoridades ucranianas Kiev foi atingida com drones e mísseis, no resultado ficaram feridas pelos menos 18 pessoas e dezenas de edifícios foram incendiados.

“Pela primeira vez, o prédio do governo for danificado por um ataque do inimigo”, afirmou a primeira-ministra Yulia Svyrydenkon que também garantiu: “Vamos restaurar os prédios, mas as vidas perdidas não podem ser recuperadas”.

O ataque noturno envolveu pelo 805 drones e mísseis. Yuriy Ihnat, porta-voz da Força Aérea Ucraniana, afirmou que este foi o maior ataque aéreo russo com drones desde o início da guerra resultante da invasão russa em larga escala em fevereiro de 2022.

A Ucrânia conseguiu abater e neutralizar 747 drones e quatro mísseis. Detritos dos equipamentos abatidos caíram em oito partes do país.

O presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, avançou também que os ataques mataram uma criança e uma jovem, enquanto uma mulher grávida estava entre os cinco feridos internados no hospital.

Pelo Telegram, Timur Tkachenko, chefe da administração militar, defendeu que a Rússia estava “deliberadamente e conscientemente a atacar alvos civis”.

Apesar da destruição deixada em Kiev esta não foi a única cidade atingida. Em Kremenchuk, no centro do país, algumas das áreas encontram-se sem fornecimento de energia, já em Kryvyi Rih os ataques tiveram como alvo instalações de transporte e infraestruturas urbanas e em Odesa, no sul do país, vários prédios civis foram danificados e alguns apartamentos ficaram destruídos pelos incêndios.