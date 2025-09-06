Polícia de Londres detém centenas de manifestantes em apoio ao grupo Palestine Action

O governo proibiu a Palestine Action em julho, depois de ativistas terem invadido uma base da Força Aérea Real

A Polícia de Londres deteve no sábado algumas centenas de manifestantes que estavam reunidos em frente ao parlamento inglês para desafiar a proibição do grupo Palestine Action (Ação pela Palestina), considerado uma organização terrorista pelo governo britânico.



Londres: Polícia detém manifestante em apoio à Palestine Action AP Photo/Joanna Chan

Os organizadores do protesto afirmaram que mais de 1.500 pessoas se reuniram e seguraram cartazes onde é possível ler “Eu oponho-me ao genocídio, eu apoio a Palestine Action”.

Poucos minutos depois do início da manifestação a polícia começou a deter os manifestantes, enquanto estes se opunham e gritavam “que vergonha” e Polícia Metropolitana, escolha um lado, justiça ou genocídio”. Nas redes sociais, a Polícia Metropolitana explicou que “manifestar apoio a uma organização proibida é crime previsto na Lei Antiterrorismo. Quando os nossos agentes identificarem infrações, vamos efetuar detenções”.

Em protestos anteriores foram detidas mais de 700 pessoas e 138 foram acusadas sob a Lei do Terrorismo.

O governo proibiu a Palestine Action em julho, depois de ativistas terem invadido uma base da Força Aérea Real e vandalizarem aviões em protesto contra a ofensiva israelita na Faixa de Gaza. Os ativistas pulverizaram tinta vermelha nos motores de dois aviões-tanques.

O grupo está a contestar a proibição na justiça, afirmando que é uma organização de protesto pacífico.