Polícia de Londres detém centenas de manifestantes em apoio ao grupo Palestine Action

O governo proibiu a Palestine Action em julho, depois de ativistas terem invadido uma base da Força Aérea Real
A Polícia de Londres deteve no
sábado algumas centenas de manifestantes que estavam reunidos em frente ao
parlamento inglês para desafiar a proibição do grupo Palestine Action (Ação pela
Palestina), considerado uma organização terrorista pelo governo britânico.
Londres: Polícia detém manifestante em apoio à Palestine ActionAP Photo/Joanna Chan
Os organizadores do protesto
afirmaram que mais de 1.500 pessoas se reuniram e seguraram cartazes onde é
possível ler “Eu oponho-me ao genocídio, eu apoio a Palestine Action”.
Poucos minutos depois do início
da manifestação a polícia começou a deter os manifestantes, enquanto estes se
opunham e gritavam “que vergonha” e Polícia Metropolitana, escolha um lado, justiça
ou genocídio”. Nas redes sociais, a Polícia Metropolitana explicou que “manifestar
apoio a uma organização proibida é crime previsto na Lei Antiterrorismo. Quando
os nossos agentes identificarem infrações, vamos efetuar detenções”.
Em protestos anteriores foram
detidas mais de 700 pessoas e 138 foram acusadas sob a Lei do Terrorismo.
O governo proibiu a Palestine
Action em julho, depois de ativistas terem invadido uma base da Força Aérea
Real e vandalizarem aviões em protesto contra a ofensiva israelita na Faixa de
Gaza. Os ativistas pulverizaram tinta vermelha nos motores de dois aviões-tanques.
O grupo está a contestar a
proibição na justiça, afirmando que é uma organização de protesto pacífico.
