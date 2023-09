Irão: Pai de Mahsa Amini detido no aniversário da morte da filha

No dia em que fez um ano que a jovem Mahsa Amini morreu devido à violência policial, o seu pai esteve detido pelas forças de segurança iranianas.







A Rede de Direitos Humanos do Curdistão afirmou, este sábado, que "as forças de segurança detiveram Amjad Amini" para o ameaçar a avisar que "não deveria comemorar o aniversário da morte da sua filha nem participar em possíveis manifestações". Assim sendo tratou-se de uma detenção temporária e após as ameaças Amjad Amini foi libertado.Em antecipação a qualquer tipo de distúrbios que possam ocorrer durante este sábado, e que têm sido publicitados nas redes sociais, as forças de segurança iranianas foram destacadas para a cidade natal da família curda Amini. morte de Mahsa depois de ter sido presa por alegadamente desrespeitar o código de vestuário obrigatório para todas as mulheres demonstrou-se o gatilho necessário para meses de protestos contra o governo do país e a Lei da Moralidade numa altura em que a repressão continuava a aumentar.O descontentamento não diminuiu nem foram tomadas medidas por parte do governo para aceder aos pedidos dos manifestantes, no entanto as manifestações públicas diminuíram e vários grupos pela defesa dos direitos humanos garantem que foi a violência praticada pelas forças de segurança que abafou os protestos.Os protestos originaram semanas de confrontos que levaram à morte mais de quinhentas pessoas , incluindo 71 menores, e milhares ficaram feridas ou foram presas. Sete homens foram executados depois após terem sido condenados por incentivaram os protestos.A Human Rights Watch também informou que familiares de pelo menos 36 manifestantes mortos foram detidos, interrogados, processados ou condenados no último mês.No último governo iraniano desenvolveu um projeto de lei para impor penas mais duras a todas as mulheres que não cumprirem a Lei da Moralidade.