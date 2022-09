Presidente iraniano não dá entrevista por a jornalista se recusar a usar véu

A lei do hijab iraniana exige que todas as mulheres cubram a cabeça e usem roupas largas em público. Esta medida é aplicada desde a Revolução Islâmica em 1979 e é obrigatória para todas as mulheres que se encontrem no país, o que inclui turistas, figuras públicas e jornalistas.