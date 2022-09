Irão: protestos intensificam-se e EUA aplicam sanções a figuras de Estado

A indignação pública no Irão – depois da morte de Mahsa Amini, uma jovem de 22 anos que havia sido presa por usar "trajes inadequados" – não faz calar as iranianas e já ultrapassa fronteiras. Nos últimos dias somam-se os protestos e as imagens de mulheres a queimar véus e a cortar pedaços de cabelo. Em Teerão, a capital do Irão, bem como noutras cidades iranianas, há relatos de casos de violência, com registo de esquadras policiais incendiadas, carros destruídos e ataques às forças de segurança.