Presidente da Venezuela não admite deixar o cargo, acusa os EUA de orquestrarem golpe e decide cortar relações diplomáticas com o governo de Trump.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, garante que continua a ser o líder legítimo do país e acusou a oposição de estar a fomentar golpes imperialistas, depois do líder do Congresso, Juan Guaidó, se ter autoproclamado presidente interino. "Só o povo dá, só o povo tira", disse, questionando: "Pode autoproclamar-se presidente qualquer um? Ou é o povo que escolhe?"



No Palácio de Miraflores, perante os seus apoiantes, Maduro acusou "o governo imperialista dos EUA" de comandarem "uma operação para instalar um governo fantoche favorável aos seus interesses" e anunciou um corte de relações diplomáticas com a administração Trump. "Vimos o que o imperialismo fez durante o século XX", acrescentou, atirando: "não queremos voltar ao século XX de intervenções imperialistas".



"Peço às Forças Armadas máxima lealdade e máxima disciplina", apelou o chefe de estado, dizendo ainda que "cabe aos órgãos de justiça que atuem para preservar o estado e a ordem democrática". "Estamos numa batalha histórica. Estamos a defender o direito à existência da nossa república bolivariana e o gverno a que presido irá defender a nossa soberania a todo o custo", garantiu perante os apoiantes.



O anúncio de Guaidó foi imediatamente apoiado por vários chefes de estado, começando pelos presidentes dos EUA e do Brasil. "Levantemos a mão, hoje 23 de janeiro, na minha condição de presidente da Assembleia Nacional e perante Deus todo-poderoso e a Constituição, juro assumir as competências do executivo nacional, como Presidente Encarregado da Venezuela, para conseguir o fim da usurpação [da Presidência da República], um governo de transição e eleições livres", disse Guaidó, perante milhares de opositores do regime chavista."Aos que estão a usurpar o poder, digo, com o grito de toda a Venezuela: vamos insistir até que regresse a água e o gás, até que os nossos filhos regressem, até conseguir a liberdade", acrescentou, dirigindo-se a Maduro.

Guaidó já afirmara que podia substituir, mas pedira o apoio do exército para que pudesse pedir eleições. "Não vos pedimos que lancem um golpe de estado, não vos pedimos que disparem. Só vos pedimos que não disparem contra nós", apelou aos militares na segunda-feira.

Após a autoproclamação, e depois da diplomacia internacional começar a declarar apoio a Guaidó, o número dois do regime chavista, Diosdado Cabello, pediu aos apoiantes de Maduro que se juntem numa "vígilia" junto ao Palácio de Miraflores, a sede da presidência venezuela.

Esta tentativa de volte-face político na Venezuela teve lugar no mesmo dia que foram marcadas várias manifestações de contestação a Maduro.

Segundo associações dos direitos humanos, os protestos fizeram pelo menos quatro mortos nas últimas horas, havendo ainda cerca de 50 detidos.

A Venezuela está a atravessar a sua pior crise económica, e a inflação vai chegar aos 10.000.000% este ano, de acordo com a Reuters. Em 2017, os protestos contra Maduro levaram à morte de 125 pessoas. No país, faltam comida e medicamentos.