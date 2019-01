Impresso do site da Revista SÁBADO, em www.sabado.pt

Europeias: ‘Coletes amarelos’ franceses apresentam lista às eleições de maio

A lista intitula-se Reunião de Iniciativa Cidadã, cujas iniciais, RIC, coincidem com as de uma das principais exigências políticas do movimento de contestação, um referendo de iniciativa cidadã.