Os confrontos na capital da Venezuela, Caracas, já levaram à morte de 14 pessoas. As manifestações contra o presidente do país, Nicolás Maduro, e em apoio ao líder do congresso que se autoproclamou presidente esta quarta-feira, Juan Guaidó, levaram a confrontos com polícias e militares e à detenção de pelo menos 200 pessoas nos últimos dois dias.

Os números são avançados pelo Observatório Venezuelano de Conflitividade Social, que afirma que, desde que os protestos se iniciaram a 22 de janeiro, houve 14 mortes nas ruas de Caracas. Destas, 13 das vítimas seriam homens e uma, mulher, com idades entre os 19 e os 47 anos.