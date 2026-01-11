Sábado – Pense por si

Maduro diz estar “bem” e pede para ninguém ficar triste, garante o filho

Lusa 09:30
O presidente deposto da Venezuela, Nicolas Maduro, garantiu este domingo estar bem e pediu para que ninguém fique triste, através de declarações feitas na prisão e transmitidas aos seus advogados, segundo o filho do ex-chefe de Estado.

“Estamos bem. Somos lutadores”, declarou Nicolas Maduro a partir da prisão nos Estados Unidos, segundo o seu filho, num vídeo publicado no sábado pelo partido no poder na Venezuela.

“Não fiquem tristes”, disse Maduro, que está preso em Nova Iorque com a mulher, a primeira-dama Cilia Flores, relatou Nicolas Maduro Guerra, filmado durante uma reunião do PSUV (Partido Socialista Unido da Venezuela) em Caracas no sábado.

Acusados de tráfico de droga, Nicolas Maduro e Cilia Flores declararam-se inocentes perante a justiça norte-americana, na segunda-feira.

Ambos vão ficar detidos nos Estados Unidos até à próxima audiência, marcada para 17 de março.

Cerca de mil simpatizantes marcharam no sábado pelas ruas de Caracas com cartazes proclamando “Queremos o seu regresso” e entoando “Maduro e Cilia são a nossa família!”.

Os apelos para manifestar apoio ao líder socialista deposto são diários desde a operação militar norte-americana de 03 de janeiro.

A manifestação coincidiu também com o aniversário da tomada de posse de Maduro para um terceiro mandato, após as eleições de 2024, denunciadas pela oposição como fraudulentas.

A televisão pública transmitiu uma visita da presidente interina Delcy Rodriguez a uma feira agrícola em Petare, um bairro emblemático de Caracas, onde também se realizou uma pequena manifestação a favor de Maduro.

“Não vamos descansar um único minuto até recuperarmos o Presidente”, disse Rodriguez, acrescentando: “Vamos salvá-lo, com certeza que sim”.

Tópicos TRáfico Televisão Tráfico de droga Prisão Nicolás Maduro Nicolás Maduro Guerra Cilia Flores Caracas Delcy Rodríguez Partido Socialista Unido da Venezuela Venezuela Estados Unidos Nova Iorque
Maduro diz estar “bem” e pede para ninguém ficar triste, garante o filho