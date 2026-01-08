Trump afirma que Venezuela "apenas" comprará produtos americanos com receitas do petróleo

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou quarta-feira que a Venezuela "apenas" comprará produtos americanos com os rendimentos do petróleo, no âmbito do seu novo acordo sobre o crude, após a captura do seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro.



Donald Trump, presidente dos Estados Unidos AP

O inquilino da Casa Branca fez esta declaração numa mensagem publicada no seu perfil na rede social Truth Social, onde adiantou que as compras incluirão produtos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos "para melhorar" a rede elétrica e as instalações energéticas do país latino-americano.

"Por outras palavras, a Venezuela compromete-se a fazer negócios com os Estados Unidos como seu principal parceiro. Uma decisão acertada e muito benéfica para o povo americano e para os Estados Unidos", acrescentou o também magnata nova-iorquino.

O anúncio de Trump surge depois de o secretário de Estado, Marco Rubio, ter explicado que o plano da Administração Trump para a Venezuela passa por três fases, sendo a última delas a "transição" política e, por conseguinte, priorizando os seus negócios no setor petrolífero.

A Petróleos de Venezuela (PDVSA), a petrolífera estatal, já tinha confirmado o início de negociações com as autoridades norte-americanas para a venda de volumes de crude aos norte-americanos, "no âmbito das relações comerciais que existem entre ambos os países".

Os Estados Unidos lançaram no último sábado um ataque contra a Venezuela para prender o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher, e anunciaram que vão governar o país até se concluir uma transição de poder.

Delcy Rodriguez, vice-presidente executiva de Maduro, assumiu a presidência interina do país com o apoio das Forças Armadas.

Na segunda-feira, Maduro e a mulher prestaram breves declarações num tribunal de Nova Iorque para responder às acusações de tráfico de droga, corrupção e branqueamento de capitais e ambos declararam-se inocentes. A próxima audiência está marcada para 17 de março.