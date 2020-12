Macron testa positivo para a covid-19. Esteve com António Costa na quarta-feira

O presidente francês Emmanuel Macron testou positivo à covid-19. Esteve com António Costa na quarta-feira."O Presidente da República foi diagnosticado positivo para a covid-19 hoje", confirmou em comunicado o gabinete do presidente francês.Macron vai ficar isolado durante sete dias, mas vai continuar a trabalhar remotamente, segundo o Palácio do Eliseu, onde almoçou com António Costa na quarta-feira e no qual o principal tema em cima da mesa foi a preparação da presidência portuguesa da União Europeia..O diagnóstico surgiu após o presidente francês apresentar sintomas iniciais da doença.