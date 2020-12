O primeiro-ministro António Costa esteve esta quarta-feira com o presidente francês Emanuelle Macron, que está infetado com o novo coronavírus . O governante português foi já testado esta quinta-feira e aguarda-se o resultado, mas o médico de saúde pública Ricardo Mexia diz que é "muito precoce" para saber se o primeiro-ministro foi infetado durante o almoço no Palácio do Eliseu.De acordo com um comunicado enviado pelo gabinete do primeiro-ministro, a realização do teste já estava marcada no âmbito da viagem que deveria fazer a São Tomé e Príncipe e à Guiné Bissau, prevista para 18 a 20 de dezembro., Ricardo Mexia lembra que "cada caso é um caso" e que "deve ser feita uma "avaliação de risco" para cada um dos contactos, lembrando ainda que "fazer um teste não isenta de outras medidas de saúde pública, incluindo o isolamento". Desde que se tornou público que Macron estava infetado, o primeiro-ministro cancelou todos os eventos que tinha na agenda e que não dispensavam a sua presença física, como a visita a São Tomé e Príncipe e à Guiné Bissau, e colocou-se em isolamento profilático , informou o seu gabinete. No entanto, o médico de saúde pública não esconde que o teste à covid-19 foi, "sem dúvida", realizado "muito precocemente".Assim que uma pessoa é infetada, o período de incubação do vírus é cerca de 14 dias. No entanto, um estudo conduzido por investigadores e médicos do hospital universitário Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, nos Estados Unidos, revelou que o período médio de incubação do novo coronavírus é de 5,1 dias e que o tempo necessário para se ter um resultado fidedigno relativamente a uma infeção é entre os três e os seis dias. Ou seja, tendo o primeiro-ministro tido contacto com um ifnetado na quarta-feira, deveria esperar pelo menos até sábado para fazer um primeiro teste.A SÁBADO tentou contactar o gabinete do primeiro-ministro para saber se António Costa já tem um novo teste marcado, mas por ora não obteve resposta.As regras da Direção-Geral de Saúde estabelecem que quem está preventivamente em casa por ter tido contacto com um doente que testou positivo e para ver se os sintomas da covid-19 se manifestam deve cumprir 14 dias de quarentena. "Este contacto está 14 dias em isolamento profilático porque tem a ver com o período de incubação", explicou em setembro Graça Freitas. Estas pessoas estarão "a incubar ou não a doença". Estas pessoas até podem ter o vírus mas estarem sem sintomas, como há o risco de ter ou não o vírus, "este período é mais cego", apontou a responsável de Saúde.Até agora, Costa não tem sintomas . "Mantenho toda a atividade executiva e a agenda de trabalho à distância. Sinto-me bem", garantiu o primeiro-ministro na rede social Twitter, esta quinta-feira de manhã.Macron vai ficar isolado durante sete dias mas vai continuar a trabalhar remotamente, segundo o Palácio do Eliseu, onde almoçou com António Costa na quarta-feira e no qual o principal tema em cima da mesa foi a preparação da presidência portuguesa da União Europeia.O diagnóstico surgiu após o presidente francês apresentar sintomas iniciais da doença.