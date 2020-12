Costa testou negativo à Covid-19, mas vai manter isolamento

partilhou no Twitter uma imagem sua a realizar o teste à covid-19, no Palácio de São Bento. O teste estava marcado devido à deslocação do primeiro-ministro a São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, que já foi cancelada.

Em virtude da confirmação do teste positivo do Presidente francês @EmmanuelMacron, com quem estive ontem no Palácio do Eliseu, estou em isolamento profilático preventivo até avaliação do grau de risco por parte das autoridades de saúde. pic.twitter.com/V0D4mHsr8S — António Costa (@antoniocostapm) December 17, 2020





"Mantenho toda a atividade executiva e a agenda de trabalho à distância. Sinto-me bem e sem quaisquer sintomas", garante o primeiro-ministro na rede social.



À semelhança do primeiro-ministro, também o presidente espanhol, Pedro Sánchez testou negativo à Covid-19 mas mantém-se em isolamento.



À SÁBADO, o médico de saúde pública Ricardo Mexia disse que é ainda "muito precoce" para saber se o primeiro-ministro foi infetado durante o almoço no Palácio do Eliseu.









Assim que uma pessoa é infetada, o período de incubação do vírus é cerca de 14 dias. No entanto, um estudo conduzido por investigadores e médicos do hospital universitário Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, nos Estados Unidos, revelou que o período médio de incubação do novo coronavírus é de 5,1 dias e que o tempo necessário para se ter um resultado fidedigno relativamente a uma infeção é entre os três e os seis dias. Ou seja, tendo o primeiro-ministro tido contacto com um ifnetado na quarta-feira, deveria esperar pelo menos até sábado para fazer um primeiro teste.





