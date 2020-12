Presidente do governo espanhol ficará em quarentena após almoço com Macron

Pedro Sánchez ficará em isolamento profilático até 24 de dezembro, após o presidente francês Emmanuel Macron ter testado positivo à covid-19, revelou o seu gabinete numa nota citada pela Reuters. Macron e Sánchez encontraram-se esta segunda-feira em Paris e almoçaram, dois dias antes de António Costa se ter encontrado com o presidente francês.Os atos agendados para os próximos dias foram suspensos. Sánchez também será testado à covid-19 "de imediato".O registo vídeo do encontro entre Sánchez e Macron junto ao Palácio do Eliseu mostra que ambos usaram máscara e não se cumprimentaram com as mãos. A mulher de Sánchez contraiu o novo coronavírus no início da pandemia.O Presidente francês, Emmanuel Macron, testou positivo para a covid-19, após ter apresentado os "primeiros sintomas da doença", anunciou a presidência, diagnóstico confirmado hoje, um dia depois de uma reunião com o primeiro-ministro português, António Costa.O Presidente francês "vai continuar a trabalhar" e fará isolamento durante sete dias, refere uma nota do Eliseu, acrescentando que "vai continuar a trabalhar e assegurar as suas atividades à distância.