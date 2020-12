Governo e Presidente da República juntaram-se em Belém para as tradicionais mensagens de boas festas entre as duas instituições da República.A um mês das eleições presidenciais, os discursos de Presidente e primeiro-ministro centraram-se na colaboração institucional entre os dois órgãos. Mas a verdadeira novidade foi o ecrã em que António Costa apareceu na cerimónia. De tamanho real, em que o primeiro-ministro apareceu de corpo inteiro, como se estivesse presente.Marcelo Rebelo de Sousa falou ainda da pandemia e de António Costa estar numa situação que no início do ano era impensável, recordando quando o próprio esteve em isolamento, no início da pandemia.De recordar que António Costa está em isolamento depois de um almoço de trabalho com o presidente Francês, Emmanuel Macron, um dia antes deste ter testado positivo para a covid-19. O primeiro-ministro é agora considerado contacto de risco e vai ficar em isolamento, no Palácio de São Bento, até dia 28 de dezembro, embora se mantenha sem sintomas.