Os londrinos festejaram na última noite antes de a capital do Reino Unido entrar no nível mais elevado de restrições devido à pandemia do novo coronavírus. Uma mulher agitou penas púrpura e dezenas de pessoas encheram as ruas a beber cerveja e a cantar karaoke, descreve a agência noticiosa Reuters.Ao longo de quase todo o ano de 2020, os pubs de West End e de Shoreditch estiveram encerrados. Antes de as restrições entrarem em vigor à meia-noite, centenas de pessoas fizeram a festa na rua, a maioria sem máscara.Quando a polícia surgiu para dispersar as multidões, os agentes foram vaiados. Não houve detenções presenciadas pela Reuters.Em alguns pubs e bares, foi aplicado um desconto na cerveja: cada pint custava dois euros, de forma a escoar o stock antes do fecho. A partir de 16 de dezembro, os estabelecimentos poderão só vender comida para fora.Por todo o mundo, restaurantes e bares foram afetados pelo problema de ter de pagar rendas avultadas, apesar de terem zero lucros e por vezes, dívidas elevadas.