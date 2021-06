Macron foi agredido na rua. Autoridades detiveram duas pessoas

O presidente francês foi agredido por um popular numa visita que está a realizar à região do Drôme, no sudeste francês. Duas pessoas foram detidas.

O presidente francês Emmanuel Macron foi agredido durante uma visita que está a fazer pelo sudeste do país. Na sua paragem pelo departamento de Drôme, Macron foi alvo de uma agressão que levou as autoridades a fazerem duas detenções.







EPA

A carregar o vídeo ... Manifestante esbofeteia presidente francês e acaba detido. Veja as imagens

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

No vídeo que foi divulgado e que pode ver abaixo, Macron é chamado pela população que está a assistir à sua passagem na região. Quando se dirige ao amontoado de pessoas para as cumprimentar, um dos populares puxa o presidente francês e dá-lhe bofetada antes que os guarda-costas tenham tempo para intervir. Duas pessoas acabaram detidas.Emmanuel Macron iniciou na semana passada uma volta de dois meses a França para estar com os habitantes do país.