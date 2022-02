Macron e Putin concordaram com a necessidade de preservar a paz

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O presidente francês, Emmanuel Macron, telefonou este domingo aos presidentes da Ucrânia e da Rússia num "último esforço para evitar uma invasão russa da Ucrânia", de acordo com comunicado emitido pelo Palácio do Eliseu. O gabinete do presidente francês informou que os dois concordaram que era necessário encontrar uma solução pacífica para a situação na Ucrânia.







Thibault Camus/Pool via REUTERS





Volodymyr Zelensky com quem falou durante meia hora. Macron e Putin concordaram num encontro entre os seus ministros dos negócios estrangeiros para começarem a preparar uma reunião entre as mais altas esferas russas e ucranianas, de forma a devolver a estabilidade na Europa, informa o Palácio do Eliseu. "Devido à urgência da situação, os presidentes reconheceram a necessidade de intensificar a procura de soluções através da via diplomática, disse o Kremlin num comunicado citado pela agência Reuters, confirmando o encontro entre os responsáveis pela diplomacia externa de cada um dos países.



Macron e Putin concordaram num encontro entre os seus ministros dos negócios estrangeiros para começarem a preparar uma reunião entre as mais altas esferas russas e ucranianas, de forma a devolver a estabilidade na Europa, informa o Palácio do Eliseu. "Devido à urgência da situação, os presidentes reconheceram a necessidade de intensificar a procura de soluções através da via diplomática, disse o Kremlin num comunicado citado pela agência Reuters, confirmando o encontro entre os responsáveis pela diplomacia externa de cada um dos países.

O comunicado do Kremlin continua afirmando: "Estes contactos devem ter como fim facilitar o restuarar do pacto de não agressão e assegurar o progresso da resolução do conflito em Donbas".



O Ocidente e a Rússia vivem atualmente um momento de forte tensão, com o regime de Moscovo a ser acusado de concentrar pelo menos 150.000 soldados nas fronteiras da Ucrânia, numa aparente preparação para uma potencial invasão do país vizinho.



Moscovo desmente qualquer intenção bélica e afirma ter retirado parte do contingente da zona.



Entretanto, aumentaram nos últimos dias os confrontos entre o exército da Ucrânia e os separatistas pró-russos no leste do país, onde a guerra entre estas duas fações se prolonga desde 2014.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Macron começou por falar ao telefone com Vladimir Putin, o presidente russo, numa chamada que durou uma hora e 45 minutos. Depois ligou a