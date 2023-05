Lukashenko defende que a expansão da NATO vai ditar um conflito global

O presidente bielorrusso afirmou na quinta-feira que o alargamento da NATO, nomeadamente através da adesão da Finlândia e do pedido da Suécia, "colocou o mundo à beira de um conflito global" e defendeu que é preciso "um novo sistema de relações internacionais" que considere o papel das atuais potências.





Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS