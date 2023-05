Rússia diz que envio de caças F-16 terá 'riscos colossais'

As mais lidas

A Rússia aemaçou este sábado que o envio de caças F-16 para a Ucrânia pode representar "riscos colossais" para o Ocidente e os restantes aliados da Ucrânia.







"Os países ocidentais continuam na escalada dos esforços de guerra e isso implica riscos colossais para eles", afirmou o vice-ministro dos negócios estrangeiros russo, Alexander Grushko, citado pela agência noticiosa russa TASS."Em qualquer caso, isto será tido em conta em todos os nossos planos e temos todos os meios necessários para atingir os objetivos que estabelecemos", acrescentou, falando na 31ª Assembleia do Conselho de Política Externa e de Defesa da Rússia.O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na sexta-feira, durante a cimeira do G7 no Japão, que Washington apoia os seus aliados na formação de pilotos ucranianos na utilização de caças F-16, embora não tenha sido tomada nenhuma decisão concreta sobre a entrega destes aviões.