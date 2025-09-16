Luigi Mangione, acusado de assassinar CEO da UnitedHealth, deverá regressar a tribunal

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Luigi Mangione, o homem de 27 anos que está acusado de ter assassinado o CEO da UnitedHealthcare Brian Thompson, deverá comparecer esta terça-feira no tribunal de Manhattan. Ao que tudo indica, o juiz Gregory Carro, do Supremo Tribunal de Nova Iorque, deverá decidir a data do início do julgamento e qual será o primeiro processo (estadual ou federal) a ser julgado.



Luigi Mangione vai a tribunal em Manhattan pelo assassinato do CEO da UnitedHealthcare AP Photo/Gene J. Puskar, Pool

Mangione enfrenta atualmente várias acusações. Está nomeadamente acusado de homicídio e promoção do terrorismo, por ter alegadamente assassinado Thompson, de 50 anos, à porta de um hotel onde o milionário estava hospedado, em Nova Iorque - num caso que remonta a dezembro do ano passado. Além de ser alvo de acusações no tribunal de Manhattan, enfrenta outras num tribunal da Pensilvânia.

A pena máxima para as acusações estatais é de prisão perpétua sem liberdade condicional, mas as acusações federais que enfrenta podem implicar a possibilidade de pena de morte. O Ministério Público chegou, aliás, a pedir que Mangione fosse condenado à pena de morte, mas o suspeito negou qualquer envolvimento no assassinado do CEO da UnitedHealthcare.

"Após uma cuidadosa consideração, instruí os promotores federais a escolher a pena de morte neste caso, enquanto vemos que Trump organiza a agenda para lutar contra crimes violentos e tornar a América segura novamente", explicou a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, citada pela agência noticiosa Associated Press.

O caso remonta a 4 de dezembro de 2024, quando Thompson foi morto a tiro à porta de um hotel em Nova Iorque e Mangione foi detido num McDonald's no estado da Pensilvânia, após cinco dias de buscas.

Na altura, a polícia nova-iorquina encontrou uma arma produzida através de uma impressora 3D, que terá sido utilizada no tiroteio, um bilhete de identidade falso, além de um caderno onde Mangione descrevia a sua motivação para assassinar o CEO da UnitedHealthcare e manifestava a sua hostilidade para com o setor dos seguros de saúde. "O que fazes? Eliminas o CEO na anual convenção parasítica de burocratas. É direcionado, preciso, e não coloca inocentes em risco", lia-se na nota.