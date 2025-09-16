UE admite não ter ferramentas para travar ofensiva israelita na Cidade de Gaza

A alta representante insistiu que a União Europeia está a “ajudar os palestinianos o mais que pode”.

A alta representante da diplomacia da União Europeia (UE) condenou esta terça-feira a ofensiva terrestre israelita na cidade de Gaza, considerando que “só vai trazer mais devastação”, mas admitiu que o bloco comunitário “não tem ferramentas” para parar Telavive.



Tanques israelitas posicionados na fronteira com a Cidade de Gaza AP Photo/Leo Correa

“Quero insistir que esta ofensiva terrestre, e fui bastante clara com o governo israelita, vai na direção errada, só vai trazer mais devastação, mais destruição, mais mortes de civis inocentes, mas não temos ferramentas para realmente parar isto”, disse Kaja Kallas em entrevista à agência Lusa.

A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança lamentou que o bloco político-económico europeu careça de meios para travar a ofensiva terrestre de Israel e insistiu que a União Europeia está a “ajudar os palestinianos o mais que pode”.