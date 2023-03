Letónia envia carros apreendidos a condutores com excesso de álcool para a Ucrânia

A Letónia começou este ano a apreender os carros dos condutores embriagados, até ao momento já acumulou duzentos veículos pelo que decidiu enviá-los para a Ucrânia para serem usados pelos militares e hospitais.







Esta quarta-feira saíram do país báltico sete veículos com destino à Ucrânia. Reinis Poznaks, responsável por entregar os carros à Ucrânia, referiu que todas as semanas vão ser enviados carros admitindo até alguma surpresa com o número de carros confiscados."É muito assustador perceber quantos carros são conduzidos por motoristas bêbados. O Estado não iria conseguir vender os carros com a velocidade que as pessoas estavam a beber, foi assim que tive a ideia de os enviar para a Ucrânia", partilhou Reinis Poznaks.Os carros são apreendidos a todos os condutores que circulem com níveis de álcool no sangue superiores a 0,15%.A conta criada no Twitter por Reinis Poznaks, Convoy, para enviar carros para a Ucrânia arrecadou, desde 24 de fevereiro de 2022, 1.200 veículos e dois milhões de euros que foram doados para comprar, reformar e tratar da logística dos veículos.O ministro das Finanças da Letónia, Arvils Aseradens, partilhou que o governo se sentiu inspirado pelo sucesso da ONG e acabou por desistir da ideia de leiloar os veículos. O governo considera que esta é mais umas das tentativas de "fazer praticamente qualquer coisa para apoiar os ucranianos".