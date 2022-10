Como um advogado escapou impune a mais de 500 multas

A conduzir um topo de gama da BMW, foi como o advogado Jorge Coutinho da Costa, especialista em contraordenações rodoviárias, chegou a um dos escritórios que tem em Louriçal, Pombal. O conceituado advogado, que também tem escritório em Coimbra, conseguiu passar impune a mais de 500 multas, sem nunca ter sofrido, durante mais de uma década, qualquer condenação por parte da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). A SÁBADO sabe que estão identificadas 559 situações em que o advogado de 40 anos assumiu ser o condutor de veículos que, na verdade, nunca foram conduzidos por ele. Jorge Coutinho da Costa chegou mesmo a apresentar-se como sendo o condutor de dois veículos detetados em excesso de velocidade, que circulavam em locais distintos, com uma diferença horária de apenas 15 minutos. O advogado assumiu também ter conduzido, por exemplo, dois veículos diferentes, que circulavam no mesmo dia, local e sentido e com uma diferença de três minutos, dando-se como responsável de ambas as infrações. Chegou a assumir-se, ainda, como sendo o condutor de um trator e, em pelo menos 10 situações, assumiu a responsabilidade na condução de veículos pesados que foram multados, não tendo sequer habilitações para o fazer. Desta forma “ludibriava a ANSR, tornando o processo contraordenacional mais moroso”, pode ler-se na acusação do Ministério Público, consultado pela SÁBADO.