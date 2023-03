Tiroteio em Hamburgo faz pelo menos seis mortos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Um tiroteio na cidade de Hamburg, no norte da Alemanha, fez pelo menos seis mortos, sete feridos graves e 17 feridos leves.





As autoridades locais referem: "Hoje, por volta das 21h, um ou mais criminosos dispararam sobre pessoas numa igreja". Vários meios de comunicação referem que a igreja de trata de um centro para as Testemunhas de Jeová.Foi já confirmado que todos os mortos têm sinais de ferimentos com bala.A polícia isolou a zona de Deelböge e está a efetuar buscas uma vez que os criminosos estão em fuga. Ainda não são conhecidos os motivos do ataque.