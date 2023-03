Três trabalhadores morrem numa mina espanhola

As mais lidas

Três pessoas morreram esta manhã, numa mina na região espanhola da Catalunha, na sequência de um desbamento. As três vítimas são trabalhadores da empresa que explora a minha de potássio (sal) de Súria, localizada nos arredores de Barcelona, a cerca de 70 quilómetros a noroeste da cidade catalã.







Pere Aragonès, presidente do governo da catalunha, considerou o sucedido um "aciednte trágico" e garantiu que iria ser prestada assistência às famílias das vítimas. Já o ministro do trabalho espanhol, Roger Torrent, e a ministra do Interior,

Segundo o El País , o alerta foi dado perto das 8h53 e para o local foram enviados oito equipas de resgate e um helicópetro. Depois começou um trabalho contra-relógio para tentar resgatar os trabalhadores que ficaram presos a 900 metros de profundidade na sequência de um deslizamento de terras numa das galerias da mina.Joan Ignasi Elena, deslocaram-se para Súria de forma a inteirarem-se da situação.