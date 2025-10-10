Sábado – Pense por si

Lecornu reconduzido mas já com prazo de validade anunciado. Crise francesa adensa-se

Jornal de Negócios 22:36
A recondução de Sébastien Lecornu como primeiro-ministro francês foi alvo de fortes críticas de vários partidos e já está anunciada uma moção de censura. O Erxecutivo poderá cair muito em breve.

O presidente francês, Emmanuel Macron, optou esta sexta-feira por num esforço de ver um Orçamento do Estado aprovado até final do ano. A jogada, contudo, pode estar condenada ao fracasso, com partidos de diferentes áreas políticas a criticarem a decisão e a anunciarem que poderão avançar para uma moção de censura ao governo.

Lecornu indicou que colocou como condição a Macron que o novo Executivo não incluísse nenhum elemento "presidenciável", excluindo, por exemplo, Bruno Le Maire.

Mas a insistência do presidente gaulês em Lecornu desagradou a praticamente todos os partidos, da esquerda à direita.

A França Insubmissa, de Jean-Luc Melenchon, anunciou que irá apresentar uma proposta no parlamento para uma moção de censura já na segunda-feira. O coordenador do partido de extrema-esquerda, Manuel Bompard, escreveu na rede social X que a recondução de Lecornu é "um novo 'manguito' aos franceses por parte de um irresponsável embriagado pelo seu poder. A França e o seu povo estão a ser humilhados". Bompard acrescentou que a França Insubmissa irá apresentar "uma nova moção para a destituição do presidente da República" e uma moção de censura ao próximo governo.

No extremo oposto do espetro político, a União Nacional de Marine Le Pen também não poupou nas críticas. O presidente do partido, Jordan Bardella, anunciou, igualmente no X, que o partido “irá, claro, censurar imediatamente esta equipa sem qualquer futuro". Trata-se de uma “piada de mau gosto, uma vergonha democrática e uma humilhação para os franceses”, acrescentou. 

O Partido Comunista Francês alinhou pelo mesmo diapasão, classificando a decisão como uma "teimosia inaceitável do presidente". "Sem rotura será, portanto, censura: regresso às urnas!", pode ler-se numa publicação na conta do partido no X.

Já o Partido Socialista assegurou não existir qualquer acordo com o reconduzido primeiro-ministro quanto a uma moção de censura. Em declarações à AFP, o secretário-geral do partido, Pierre Jouvet, frisou que “não tem absolutamente nenhum acordo” com Sébastien Lecornu sobre a não censura e “não tem nenhuma garantia” sobre as suas exigências, contrariando notícias na imprensa gaulesa que aludiam a um entendimento entre os socialistas e Lecornu.

A UDR, de direita, também defende uma moção de censura ao governo de Lecornu, enquanto a líder dos ecologistas, Marine Tondelier, diz "não ver qualquer argumento para não censurar Lecornu".

A próxima semana deverá, portanto, arrancar com uma nova escalada na crise política na segunda maior economia da UE e poderá levar mesmo a um cenário de eleições antecipadas.

Tópicos Política Censura e liberdade de expressão Crise política Sébastien Lecornu França Insubmissa França União Nacional União Democrática Ruralista Partido Comunista Francês Partido Socialista União Europeia
