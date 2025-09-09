Sébastien Lecornu nomeado primeiro-ministro de França

O atual ministro da Defesa vai substituir François Bayrou que não resistiu à moção de confiança.

O presidente francês, Emmanuel Macron, nomeou esta terça-feira o atual ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, como primeiro-ministro. Esta decisão surge um dia depois de o parlamento ter chumbado uma moção de confiança e poucas horas depois de François Bayrou ter apresentado a sua demissão.



Sébastien Lecornu discursa após nomeação como primeiro-ministro de França Moritz Frankenberg/picture-alliance/dpa/AP Images

Segundo o Le Monde, a transferência de poder entre François Bayrou e Sébastien Lecornu está prevista para quarta-feira às 12h (11h de Lisboa). Já a proposta de governo só será apresentada após discussões com os diversos partidos políticos, adianta ainda o jornal.

Entretanto já houve quem reagisse a esta nomeação: foi o caso da presidente do União National, Marine Le Pen, que numa mensagem publicada na rede social X deixou críticas a esta escolha. Disse que prevê "futuras eleições legislativas inevitáveis" e que o próximo "primeiro-ministro se chamará Jordan Bardella".

Já a secretária-geral do partido Europa Ecologia - Os Verdes, Marine Tondelier, considerou esta nomeação como "uma provocação" e afirmou que terá "mais um motivo para estar ao lado dos manifestantes amanhã".

Este é o quinto primeiro-ministro desde a reeleição de Emmanuel Macron.

Em atualização