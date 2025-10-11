Trump publicou por acidente mensagem a nomear adversários a investigar judicialmente - media

A publicação era uma mensagem privada para Bondi, expressando insatisfação por não ver qualquer ação legal concreta contra os seus rivais políticos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, pretendia enviar à procuradora-geral, Pam Bondi, a recente mensagem em que nomeou adversários seus a investigar judicialmente, mas publicou-a por acidente nas redes sociais, noticiaram vários media.



Trump terá publicado mensagem com pedido para investigar rivais AP Photo/Evan Vucci

Posteriormente apagada, a longa publicação de 20 de setembro era uma mensagem privada para Bondi, expressando insatisfação por não ver qualquer ação legal concreta contra os seus rivais políticos, segundo o Wall Street Journal.

A NBC, citando uma fonte do governo, adianta que Trump ficou surpreendido ao saber que tinha publicado acidentalmente a mensagem na sua conta na rede Truth Social, e reagiu dizendo apenas "Oh", tentando depois ignorar o assunto.

Na publicação, Trump queixava-se diretamente à procuradora-geral por Bondi ainda não ter apresentado acusações contra o ex-responsável do FBI, James Comey, o senador democrata Adam Schiff e "Letitia", uma referência à procuradora de Nova Iorque Letitia James, que foi acusada esta semana de fraude bancária.

"Não podemos adiar mais, isto está a acabar com a nossa reputação e credibilidade", escreveu Trump, referindo-se ao facto de ele próprio ter sido acusado e submetido a processos de destituição várias vezes.

"A JUSTIÇA TEM DE SER FEITA, AGORA!!!", publicou Donald Trump.

Trump afirmou ainda que nomearia Lindsey Halligan, conselheira da Casa Branca, para exercer as funções de procuradora no Distrito Leste da Virgínia, substituindo Erik Seibert, que acreditava não ter reunido provas suficientes para sustentar acusações criminais contra Letitia James, após entrevistar dezenas de testemunhas.

Sem experiência como procuradora federal, Halligan apressou-se a apresentar o caso de Comey a um grande júri poucos dias depois de ser nomeada.

Comey foi acusado de obstrução à justiça e perjúrio por um grande júri federal em Alexandria, estado da Virgínia.

A acusação decorre de um depoimento de Comey ao Comité Judiciário do Senado em setembro de 2020 sobre a investigação do FBI às ligações entre a campanha presidencial de Trump em 2016 e a Rússia.

O Departamento de Justiça abriu também uma investigação contra o ex-conselheiro de segurança nacional de Trump, John Bolton, e o senador democrata da Califórnia Adam Schiff, que promoveu o processo de destituição presidencial pelo Congresso, após o assalto ao Capitólio em janeiro de 2021, do agora reeleito Presidente.

A procuradora-geral de Nova Iorque, Letitia James, afirmou na quinta-feira que a acusação de fraude hipotecária que lhe foi movida pela procuradoria federal, após pressão nesse sentido do Presidente norte-americano, Donald Trump, constitui uma "retaliação política".

"Combateremos vigorosamente estas acusações infundadas (...) E continuarei a fazer o meu trabalho", afirmou a procuradora-geral, cuja acusação tinha sido publicamente pedida por Trump à procuradora-geral Pam Bondi.

Segundo o canal norte-americano CNN, Letitia James estava sob investigação desde maio por causa de uma hipoteca de 2023 que fez para ajudar a sobrinha a comprar uma casa em Norfolk, Virgínia.

Os advogados de James admitem um erro no preenchimento de um documento, mas afirmam que o mesmo foi corrigido atempadamente e que não há sustentação mínima para a acusação, segundo a mesma fonte.

No estado de Nova Iorque, os procuradores são eleitos, e James é membro do Partido Democrata.

James ganhou em 2024 em Nova Iorque um processo civil por fraude contra Trump, os seus filhos adultos e a sua imobiliária, tendo o julgamento sido marcado por acesas trocas de palavras entre o então candidato presidencial republicano e a procuradora nova-iorquina.

Um juiz considerou os réus responsáveis por fraude, por inflacionar o valor das suas propriedades, e ordenou que Trump pagasse 355 milhões de dólares em multas, decisão de que o empresário e agora Presidente recorreu.