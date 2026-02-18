Kiev e Moscovo derrubam centenas de drones no meio das negociações

Ucranianos e russos deverão retomar hoje as negociações em Genebra, sob mediação dos Estados Unidos, para tentar encontrar uma solução para quatro anos de conflito.

A Ucrânia acusou esta quarta-feira a Rússia de lançar durante a madrugada 126 aeronaves não tripuladas, enquanto Moscovo disse ter derrubado 43 drones ucranianos, antes do segundo dia das negociações mediadas pelos Estados Unidos, em Genebra.



Drones causam destruição, isto enquanto decorrem negociações EPA

De acordo com o relatório divulgado hoje pela força aérea da Ucrânia, as defesas aéreas conseguiram neutralizar 100 dos 126 drones de longo alcance russos, dos quais cerca de 80 eram aeronaves de fabrico iraniano Shahed.

A força aérea, que fornece atualizações diárias sobre os ataques aéreos russos, disse que outros 23 drones não foram intercetados e atingiram 14 diferentes zonas da Ucrânia, cuja localização não foi divulgada.

O relatório referiu que fragmentos de alguns dos drones neutralizados caíram em outros três locais, acrescentando ainda que o ataque não tinha terminado, com vários drones russos ainda a sobrevoar a Ucrânia.

Também hoje, o Ministério da Defesa da Rússia disse que as defesas aéreas abateram 43 drones ucranianos de longo alcance durante a madrugada em seis regiões e sobre o mar Negro.

Na plataforma de mensagens Telegram, o comando militar russo disse que a maior parte dos drones (21) foi neutralizada sobre a região de Bryansk.

Os restantes ataques ocorreram em Belgorod, na península ucraniana anexada da Crimeia, em Kursk, Rostov e Chuváchia, enquanto um outro drone foi abatido sobre o mar Negro.

O ataque levou as autoridades de aviação russas a restringirem temporariamente as operações nos aeroportos de Cheboksary, Kazan, Kaluga, Saratov e Volgogrado.

Steve Witkoff, enviado do Presidente norte-americano, elogiou hoje o "progresso significativo" alcançado no primeiro dia das negociações.

"O sucesso do Presidente [dos Estados Unidos, Donald] Trump em reunir os dois lados desta guerra trouxe um progresso significativo", disse Witkoff.

"Ambos os lados concordaram em informar os seus respetivos líderes e continuar a trabalhar no sentido de um acordo", acrescentou o enviado, na rede social X.

A agência de notícias France-Presse, citando uma fonte próxima da delegação russa, escreveu que as negociações de terça-feira “foram muito tensas” e duraram seis horas, à porta fechada, num hotel da cidade suíça.

As negociações ocorreram com uma dezena de participantes ucranianos, liderados pelo ex-ministro da Defesa Rustem Umerov, e russos, encabeçados pelo conselheiro presidencial Vladimir Medinski, além de Steve Witkoff e do genro de Trump, Jared Kushner.

Rustem Umerov disse no Telegram que “os debates centraram-se em questões práticas e nos mecanismos para chegar a possíveis soluções”.

"Após a sessão plenária, o trabalho continuou em grupos de trabalho por áreas prioritárias", com reuniões dos "blocos político e militar", acrescentou o dirigente ucraniano.

O antigo ministro da Defesa especificou que tinha relatado estas discussões "durante uma reunião separada com representantes dos parceiros norte-americanos e europeus".

Em Genebra estiveram igualmente presentes representantes da Alemanha, França, Reino Unido e Itália.