Sábado – Pense por si

José Pacheco Pereira
José Pacheco Pereira Professor
17 de fevereiro de 2026 às 23:00

Quando digo que Portugal é um País pobre...

Portugal é um país pobre no papel e importância dos baixos salários, na crise da habitação para os que não tem milhões para comprar casa, na desigualdade e exclusão social, em elites que deslumbradas pela tecnologia estão a destruir o papel fundamental da escola como elevador social, criando gerações que mal falam português, não sabem escrever e não leem.

…os nossos nacionalistas de bater no peito ficam muito indignados e os mestres do aproveitamento político dizem que a culpa é do PS e do António Costa. Há também a versão de que foram os 50 anos de democracia que nos condenaram à pobreza. Tudo isto é factualmente falso, mas como o que é falso circula melhor do que o verdadeiro, fica sempre alguma coisa.

