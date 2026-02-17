Sábado – Pense por si

17 de fevereiro de 2026 às 23:00

O cartão do partido no emprego

Se o que Luís Montenegro defende é uma “mentalidade de Cristiano Ronaldo”, devia olhar para os países que têm recrutamentos transparentes e com critérios objetivos.

Durante apenas quatro dias - o tempo que levou a ser forçado a demitir-se - o enfermeiro Fábio Teixeira esteve nomeado para o cargo de coordenador da Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis (EMER). Experiência em energias, renováveis ou outras? Que se conheça, nenhuma. Quase em simultâneo, o Governo fez mais duas nomeações para as administrações hospitalares: um militante do PSD e uma gestora sem experiência em hospitais.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Nomeações Empresa Partido Social Democrata Partido Socialista Cristiano Ronaldo Bruno Mascarenhas António Costa Luís Montenegro Câmara Municipal de Lisboa CHEGA CDS - Partido Popular Estradas de Portugal Serviço Nacional de Saúde Suécia Portugal Reino Unido
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O cartão do partido no emprego