Aung San Suu Kyi estava presa há mais de dois anos quando o Comité Nobel anunciou que lhe iria atribuir, em 1991, o prémio Nobel da Paz pela sua "luta não violenta pela democracia e direitos humanos" contra a junta militar. No total, com curtas saídas que logo foram canceladas, esteve 15 anos em prisão domiciliária. E recusou-se a abandonar a Birmânia e regressar ao Reino Unido onde vivera – o que lhe teria dado a oportunidade de acompanhar o crescimento dos dois filhos, Alexander e Kim, ou de se despedir do marido, o inglês Michael Aris, que morreu em 1999 de cancro da próstata. Ela foi então a voz do exemplo, a da mulher que sacrificou a família pela democracia no seu país.





Essa voz extinguiu-se em Agosto do ano passado, quando se esperava que a agora líder de facto do país defendesse os rohingya, a minoria muçulmana no país, dos ataques perpetrados por militares.Também a sua reacção à prisão, em Dezembro, e condenação de dois jornalistas da Reuters que investigavam o massacre tem contribuído para diluir a aura de líder democrata e pacífica. O comité Nobel, através do seu chefe, Berit Reiss-Andersen, explicou há um ano que não lhe retirará o prémio. "Avaliar ou censurar o que um laureado faz depois de lhe ser atribuído o prémio não é a nossa função". E o mesmo aconteceu com outros premiados, como Henry Kissinger, Shimon Peres, Yasser Arafat, Rigoberta Menchú.

