Jovem resgatado de caverna na Tailândia morre no Reino Unido

Duangpetch Promthep, um dos 12 rapazes resgatados de uma gruta em Chiang Rai, Tailândia, em 2018, morreu no Reino Unido. Tinha 18 anos.







REUTERS/Soe Zeya Tun

Segundo a BBC, a causa da morte ainda não é clara, mas o jovem também conhecido por Dom terá sofrido uma lesão na cabeça. Desde 2022 que Duangpetch Promthep jogava na Academia de Futebol do colégio de Brooke House.O jovem era o capitão da equipa de futebol que ficou presa durante duas semanas na gruta Tham Luang. Tinha 13 anos quando tudo ocorreu, ao passo que os colegas tinham entre 11 e 16 anos. Ficaram presos a 23 de junho de 2018, surpreendidos pela subida do nível das águas. Foram salvos duas semanas depois, após a intervenção de uma equipa de busca e salvamento composta por cerca de 100 mergulhadores.O templo Wat Doi Wao, que fica na cidade natal do jovem, partilhou uma mensagem de condolências.