José Eduardo dos Santos. A fama de playboy e as garrafas de vinho que serviram para comprar um carro

"Ele é bonito, elas seduzem-no e ele não resiste…” Eis uma explicação para a circunstância de José Eduardo dos Santos (Zédu) ter sido considerado, à boca calada, um “mulherengo”. Esta tem uma particularidade, terá sido verbalizada por Isabel dos Santos no fim da década de 90, ainda a filha primogénita do ex-chefe de Estado angolano era uma ilustre desconhecida. Poucos anos depois, mais propriamente em dezembro de 2002, Isabel dos Santos entraria nos holofotes por força do seu sumptuoso casamento com o congolês Sindika Dokolo dividido em duas cerimónias, uma civil no Palácio Presidencial, outra na Sé Catedral de Luanda. O enlace terá custado praticamente 1 milhão de euros e no banquete dado a milhares de convidados foi servida lagosta do Kwanza Sul, garoupa da Costa de Luanda, gambas e caranguejo do Namibe.