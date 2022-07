"Consternado", MPLA suspende todas as atividades políticas até fim do luto nacional

O Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) partido do antigo Presidente José Eduardo dos Santos, que morreu esta sexta-feira em Barcelona, manifestou "consternação" pela sua morte e anunciou hoje que suspendeu toda a sua atividade política até ao fim do luto nacional.







MANUEL DE ALMEIDA/LUSA

"Neste momento já suspendemos toda a atividade política do partido. Não vamos realizar qualquer outro ato até que termine o luto nacional", afirmou, em declarações à Lusa, o porta-voz do MPLA Rui Falcão.Rui Falcão adiantou que o partido, "além de acompanhar o programa de Estado" irá ter um programa próprio de homenagem ao ex-presidente, sobre o qual disse não poder adiantar, para já, pormenores."O que lhe posso dizer é que é um momento de profunda consternação", concluiu.O antigo Presidente de Angola José Eduardo dos Santos morreu hoje aos 79 anos, anunciou hoje a Presidência da República angolana."O Executivo da República de Angola leva ao conhecimento da opinião pública nacional e internacional, com um sentimento de grande dor e consternação, o falecimento de Sua Excelência o ex-Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos, ocorrido hoje às 11h10 [10h10 em Lisboa], (...) após prolongada doença", pode ler-se no comunicado.O executivo angolano, que apresenta "profundos sentimentos de pesar" à família, apela ainda "à serenidade de todos neste momento de dor e consternação"."O Executivo da República de Angola inclina-se, com o maior respeito e consideração, perante a figura de um Estadista de grande dimensão histórica, que regeu durante muitos anos com clarividência e humanismo os destinos da Nação Angolana, em momentos muito difíceis", acrescenta o comunicado.José Eduardo dos Santos sucedeu a Agostinho Neto como Presidente de Angola em 1979 e deixou o cargo em 2017, cumprindo uma das mais longas presidências no mundo.O Presidente de Angola, João Lourenço, decretou hoje cinco dias de luto nacional, a começar no sábado, pela morte do seu antecessor."É declarado o luto nacional a ser observado em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares", pode ler-se num decreto presidencial hoje assinado pelo chefe de Estado.Segundo o decreto, o luto nacional começa às 00h00 de sábado, 09 de julho, e tem a duração de cinco dias, durante os quais a bandeira nacional será colocada a meia haste e serão cancelados todos os espetáculos e manifestações públicas.