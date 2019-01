Jason Spindler sobreviveu ao atentado de 11 de setembro de 2001 às Torres Gémeas, em Nova Iorque. Dezassete anos depois, perdeu a vida num atentado terrorista na capital do Quénia, que na terça-feira fez pelo menos 21 vítimas mortais.

Jason celebrava o 41.º aniversário na segunda-feira. Mais uma vez, estava no lugar errado à hora errada e acabou por ser uma das vítimas do Al Shabab, célula da Al Qaeda que atacou um hotel de Nairobi.

Depois de se licenciar na Universidade do Texas, em Austin, Jason mudou-se para Nova Iorque para trabalhar como investidor em Wall Street, conta o Washington Post. No primeiro atentado que testemunhou, o mais mortífero ataque terrorista em solo norte-americano e do qual escapou ileso, voltou para ajudar quem se encontrava dentro das torres.