Passados 17 anos dos atentados de 11 de Setembro de 2001, será dada voz a algumas das 3.051 vítimas vivas: os filhos de quem morreu. We Go Higher (que quer dizer: Vamos mais alto, em tradução livre) é um documentário com estreia esperada para 2018 e relata as histórias de quem perdeu os pais naquele dia.



<iframe width="972" height="547" src="https://www.youtube.com/embed/u9Rh4lcBIsU" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>



O documentário é realizado por Sara Hirsh Bordo, Michael Campo e Delaney Colaio. Esta última perdeu o pai, Mark, e os tios, Stephen e Thomas, nos atentados. Todos trabalhavam juntos na empresa de serviços financeiros Cantor Fitzgerald. A empresa perdeu 658 funcionários.



Delaney Colaio apenas três anos de idade. Agora, prepara-se para entrar na universidade, onde estudará cinema.



"O 11 de Setembro sempre me definiu. Sinto-me agradecida que este filme me dê a oportunidade de dar um sentido à minha dor enquanto partilho o que esta tragédia me ensinou a mim e a outras crianças. Todas sentimos a nossa tristeza de maneira diferente, mas este filme vai mostrar como podemos chegar a um sentido de esperança através da dor", contou ao site Variety.



Sara Hirsh Bordo, fundadora da associação Women Rising, vai produzir o filme e Michael Campo, realizá-lo. "Queremos que We Go Higher seja uma ferramenta de recuperação e que ajude a inspirar um novo e renovado sentimento de esperança e unidade. A bravura de Delaney e a coragem dos jovens em avançar e lançar uma luz na escuridão de forma positiva, representa a força de um novo tipo de herói norte-americano", considera Sara Hirsh Bordo.