Uma terceira pessoa, Janar Tolybaïeva, foi condenada a quatro anos de prisão, acusada de cumplicidade.

Os dois homens acusados de matar o patinador olímpico cazaque Denis Ten, em julho de 2018, foram hoje condenados a 18 anos de prisão, pela justiça do Cazaquistão.Denis Ten, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Sochi e vice-campeão mundial de patinagem, foi esfaqueado em 19 de julho, em Almaty, quando reagiu a dois assaltantes que tentavam roubar os retrovisores do seu carro.O atleta ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos, com a justiça a condenar agora Arman Koudaïberguenov e Nourali Kiïazov, considerados culpados de homicídio.