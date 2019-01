Foram eliminados os quatro terrorista do Al-Shabaab da Somália, responsáveis pelo ataque ao complexo de luxo em Nairóbi, que fez pelo menos 14 mortos.

Foram eliminados os quatro terrorista do Al-Shabaab da Somália, responsáveis pelo ataque ao complexo de luxo em Nairóbi, capital do Quénia, que fez pelo menos 14 mortos.



A confirmação veio do presidente queniano, Uhuru Kenyatta, acrescentando que as autoridades conseguiram retirar os cerca de 700 civis do complexo, composto pelo hotel DusitD2, bancos e escritórios.



Testemunhas da agência Reuters ouviram tiros e explosões entre a tarde de terça-feira e a manhã desta quarta-feira. O ataque, reivindicado pelo grupo terrorista Al-Shabab, começou com a explosão de um bombista suicida contra um banco do complexo, rebentando três veículos no parque de estacionamento.



Houve ainda uma segunda explosão à entrada do hotel, seguida da entrada de quatro homens armados com kalashnikov e bombas.



Pelo menos 14 civis morreram - 12 quenianos, uma inglesa e um norte-americano - e centenas ficaram feridos, ficando barridados durante mais de 10 horas.