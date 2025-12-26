Sábado – Pense por si

Mundo

Japão aprova orçamento recorde para defesa face a renovada tensão com a China

Lusa 07:19
As mais lidas

A subida ocorre num contexto de crescente tensão com a China, a primeira-ministra japonesa chegou a afirmar que o Japão poderá intervir, se Pequim tomar medidas contra Taiwan.

Tóquio aprovou esta sexta-feira um orçamento recorde de defesa de mais de 9 biliões de ienes (49 mil milhões de euros) para 2026, visando reforçar mísseis, veículos aéreos não tripulados ("drones") e defesa costeira, face à crescente tensão com Pequim.

Sanae Takaichi, primeira-ministra do Japão
Sanae Takaichi, primeira-ministra do Japão EPA/EUGENE HOSHIKO / POOL

O plano orçamental, que representa um aumento de 9,4% face a 2025, integra o quarto ano do programa de cinco anos para duplicar a despesa anual em defesa para 2% do Produto Interno Bruto (PIB), meta que Tóquio pretende atingir já em março, dois anos antes do previsto.

A subida ocorre num contexto de crescente tensão com a China. Em novembro, a primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmou que o Japão poderá intervir, se Pequim tomar medidas contra Taiwan, ilha autogovernada que a China reclama como parte do seu território.

O novo orçamento prevê mais de 970 mil milhões de ienes (5,2 mil milhões de euros) para ampliar a capacidade de mísseis de longo alcance. Entre os destaques está a aquisição de mísseis antinavio Type-12 com alcance de cerca de 1.000 quilómetros, cuja primeira entrega será feita já em março na prefeitura de Kumamoto, no sudoeste do arquipélago.

Para colmatar o declínio populacional e a escassez de pessoal nas Forças de Autodefesa, o plano aposta também em armamento não tripulado. O Japão vai investir 100 mil milhões de ienes (542 milhões de euros) na implementação de "drones" aéreos, marítimos e subaquáticos em grande escala para vigilância e defesa costeira, no âmbito do sistema "SHIELD", a concluir até março de 2028.

Inicialmente, Tóquio prevê recorrer a importações, com possíveis fornecedores da Turquia ou de Israel, para acelerar o processo.

As autoridades japonesas estão ainda alarmadas com a expansão das operações chinesas no Pacífico. Um novo gabinete será criado no Ministério da Defesa para monitorizar atividades e capacidades militares da China na região.

Em junho, dois porta-aviões chineses operaram em simultâneo perto da ilha japonesa de Iwo Jima, alimentando receios sobre o alcance crescente das Forças Armadas de Pequim, para além do Mar do Leste da China.

O orçamento contempla também mais de 160 mil milhões de ienes (847 milhões de euros) para o desenvolvimento conjunto de um caça de nova geração com o Reino Unido e a Itália, com entrada em operação prevista para 2035. Estão ainda previstos projetos de "drones" com inteligência artificial que acompanharão os novos caças.

No setor naval, a Mitsubishi Heavy Industries foi selecionada pela Austrália para modernizar as fragatas da classe Mogami, substituindo os atuais navios ANZAC.

O plano de defesa a cinco anos deverá elevar a despesa anual para cerca de 10 biliões de ienes (54 mil milhões de euros), colocando o Japão como terceiro maior investidor militar do mundo, após os EUA e a China.

O financiamento será assegurado por aumentos de impostos sobre empresas e tabaco, além de uma subida do imposto sobre o rendimento a partir de 2027. No entanto, a sustentabilidade do investimento a longo prazo permanece incerta.

Artigos Relacionados
Tópicos Investimentos Defesa Orçamento Caça China Japão Tóquio Pequim Sanae Takaichi Mitsubishi Heavy Industries Ministério da Defesa
Investigação
Opinião Ver mais
Miriam Assor
Miriam Assor

Variações Presidenciais 

Foi o facto de se sentir zangado com a atitude da primeira figura do estado, que impulsionou Henrique Gouveia e Melo a se candidatar ao cargo de quem o pôs furioso.

Menu shortcuts

Japão aprova orçamento recorde para defesa face a renovada tensão com a China