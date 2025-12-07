Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
07 de dezembro de 2025 às 18:24

Japão e Austrália anunciam frente unida sobre o Indo-Pacífico após conversações em Tóquio

Ministro da Defesa australiano, Richard Marles, e o homólogo japonês, Shinjiro Koizumi, apresentaram uma frente unida em questões relacionadas com o Indo-Pacífico, durante uma reunião realizada no domingo, em Tóquio. Os ministros discutiram as tensões em torno de Taiwan e a segurança regional em geral.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana