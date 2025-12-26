EUA realizaram “numerosos ataques” mortais contra EI na Nigéria

Sábado – Pense por si

Os Estados Unidos designaram recentemente a Nigéria como “país de particular preocupação” ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa Internacional.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que os Estados Unidos realizaram “numerosos ataques” mortais contra o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI) no noroeste da Nigéria.

Trump fala ao telefone sobre ataques dos EUA ao EI na Nigéria
Trump fala ao telefone sobre ataques dos EUA ao EI na Nigéria AP Photo/Alex Brandon)

Trump ameaçou que as forças norte-americanas procederão a novos ataques se a organização continuar a matar cristãos naquele país africano.

“Já antes tinha avisado estes terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro, e esta noite (quinta-feira) pagaram”, declarou Donald Trump na sua rede social, Truth Social, acrescentando que “o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer”.

A publicação de Trump não inclui informações sobre como foi a ofensiva levada a cabo e quais os seus efeitos, e a Casa Branca não forneceu, até agora, pormenores adicionais.

“Esta noite, sob as minhas ordens como Comandante-Supremo [das Forças Armadas], os Estados Unidos lançaram um poderoso e mortífero ataque contra a Escumalha Terrorista do EI no noroeste da Nigéria, que tem atacado e matado violentamente sobretudo cristãos inocentes, a níveis não vistos em muitos anos, até mesmo séculos!”, escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social.

No mês passado, Trump disse que tinha ordenado ao Pentágono que começasse a planear uma potencial ação militar na Nigéria, na sequência de denúncias de perseguição de cristãos.

O Departamento de Estado anunciou então, nas últimas semanas, que iria restringir os vistos para nigerianos e seus familiares envolvidos em assassínios em massa e violência contra cristãos no país da África Ocidental.

Os Estados Unidos designaram recentemente a Nigéria como “país de particular preocupação” ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa Internacional.

E na quinta-feira à noite, Trump vincou: “O nosso país não permitirá que o terrorismo radical islâmico prospere”.

