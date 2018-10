A Turquia defende que a cooperação e partilha de informação entre os procuradores sauditas e turcos na investigação da morte do jornalista Jamal Khashoggi são úteis. As palavras são de Mevlut Cavusoglu, ministro dos Negócios Estrangeiros, que acrescentou esta segunda-feira que a colaboração irá continuar.

Cavusoglu prestou declarações durante uma conferência jornalística com ministros Georgianos e Azeris.

Segundo o ministro turco, a Arábia Saudita propôs uma visita do seu procurador à Turquia e pediu ao reino saudita para concluir o mais rapidamente possível a investigação.



Jamal Khashoggi, crítico do governo saudita, foi visto pela última vez a entrar no consulado do seu país em Istambul para tratar de papéis necessários para o seu casamento. As autoridades turcas suspeitam que o jornalista foi assassinado por uma equipa de sauditas dentro do edifício e que há provas áudio e em vídeo que comprovam a sua morte.