Ao final da tarde, por volta das 17h30m, com a votação terminada em quase todo o Brasil, junto ao Posto 4 da praia de Copacabana, um amontoado de gente canta em uníssono "Pra não dizer que não falei das flores", o hino de protesto contra a ditadura militar, composto por Geraldo Vandré.

"Caminhando e cantando/E seguindo a canção/Somos todos iguais/Braços dados ou não..."

A maioria, com autocolantes da candidatura de Haddad ao peito, mas muitos outros com a camiseta de apoio a Bolsonaro com a frase "O meu partido é o Brasil".

Rosangela, quase 83 anos que ninguém daria, agita uma bandeira do Brasil enquanto vai entoando, emocionada, - "Pelos campos há fome/Em grandes plantações..." - É nordestina, do Recôncavo Baiano e sabe do que fala Vandré na sua música. Ela própria fugiu da miséria do interior, primeiro para Salvador, depois para o Rio, onde chegou há mais de 40 anos. Acabou de votar, em branco, como mais de oito milhões de brasileiros. – "Já não acredito em ninguém."

Um grupo de cerca de 20 pessoas cruza a Avenida Atlântica em direcção ao calçadão. Um mar de verde e amarelo. Crianças ao colo agitando bandeiras, avós de bengala, jovens de cerveja na mão. De repente, duas adolescentes desafiam o resto do grupo – "Ouviram do Ipiranga as margens plácidas/De um povo heróico o brado retumbante..." – E dois quarteirões da avenida unem-se ao brado retumbante a cantar o Hino do Brasil.





Desenganem-se os que pensam que a disputa presidencial domina o dia-a-dia dos cariocas. Antes disso, discute-se o Brasileirão, o aumento dos preços dos bens essenciais e a surpreendente chegada à segunda volta do desconhecido juiz Witzel, que chutou para escanteio o mediático Romário, e se prepara para derrotar o antigo prefeito da cidade Eduardo Paes, na luta pelo governo do Rio.

O calçadão enche-se de gente do Leme ao Leblon. É Domingo no Rio. Praia, suor e cerveja. Quanto às eleições, a escolha está feita, por isso, é só esperar.

Às 19h, horário de Brasília, as sondagens à boca de urna anunciam a vitória de Bolsonaro, quase confirmada, pouco depois, com a conquista dos governos do Rio e de Minas Gerais por apoiantes seus. Nunca um presidente venceu o país, sem vencer em Minas.

Buzinas, manifestações de apoio e, aqui e ali, um grito de "Haddad" ou "Lula livre". Em algumas ruas, ouvem-se panelaços vindos das janelas, mas a festa é dos vencedores e só tem uma direcção – a Barra da Tijuca – onde vive o novo presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro.

Em frente ao condomínio de luxo onde mora o capitão na reserva, agora presidente, um mar de gente grita "Bolsonaro". Há telões, carros de som e vendedores de quase tudo o que se possa imaginar. Na mureta da praia, um grupo reza o "Pai Nosso", enquanto, ao lado, se ouve um vendedor anunciando – "Queijo coalho. Cerveja gelada."

Jair Bolsonaro não sairá de casa para agradecer à multidão. As restrições médicas, impostas na sequência do atentado em Juíz de Fora, impedem-no, mas ainda antes de terminada a contagem dos votos, falará ao país. Após um preocupante momento evangélico de oração que parecia querer marcar o tom das comemorações de vitória, no discurso cuidadosamente elaborado para atenuar receios sobre o respeito rigoroso pelas instituições democráticas, Bolsonaro reafirmará as linhas mestras do seu futuro governo, com enfoque particular para a reforma da Previdência, a redução da dívida pública, a atracção de investidores estrangeiros e o reposicionamento estratégico do país em relação aos seus parceiros internacionais.

Mal acaba o pronunciamento, canta-se o Hino do Brasil.

Em São Paulo, rodeado pela família, pela sua candidata a vice, Manuela D’Ávila, pela ex-Presidente Dilma Rousseff e pelo candidato do PSOL, Guilherme Boulos, Haddad usará uma estrofe do hino adaptada, como incentivo ao combate que a oposição terá pela frente – "Verás que um professor não foge à luta". Num discurso emotivo, mais direcionado para os seus apoiantes, Haddad assume o papel de combatente pela liberdade, que afirma ser mais necessário do que nunca. Os mais de 47 milhões de votos conquistados pelo professor colocam-no na posição de eventual líder da oposição, mas será que, da cela da prisão em Curitiba, Lula não terá uma palavra a dizer?

Na Barra da Tijuca, a festa continua, já com os filhos de Bolsonaro entre a multidão. Um pouco por todo o país, os apoiantes do presidente eleito saem às ruas e, nem as escaramuças momentâneas ocorridas na Avenida Paulista, em São Paulo, são suficientes para estragar o clima de euforia dos vencedores.

O temor de confrontos generalizados não se concretizou e com o avançar da hora, a manifestação de apoio a Bolsonaro foi desmobilizando. O clima de crispação política não desapareceu, como, aliás, ficou notório pelo não cumprimento do candidato derrotado ao vencedor, que só se verificou hoje de manhã, mas o comportamento de ambos os lados revelou uma maturidade democrática que se espera venha a prevalecer nos próximos tempos.

Por volta das 2h da manhã, à excepção de um ou outro grito de "Bolsonaro", Copacabana dormia tranquilamente.

E hoje, como dizia Chico Buarque, "o dia amanheceu em paz."