09 de setembro de 2025 às 16:40

Apoiantes de Bolsonaro reúnem-se em oração à espera da sentença no caso da tentativa de golpe de Estado

Na noite de segunda-feira, apoiantes do ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro reuniram-se para uma vigília de oração junto ao condomínio onde cumpre prisão domiciliária, enquanto aguarda a sentença do julgamento em que é acusado de tentativa de golpe de Estado.

