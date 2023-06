Identificado o homem que enfureceu Itália. Vive no Reino Unido

A polícia italiana confirmou ter identificado Ivan, o homem que foi filmado a vandalizar o Coliseu de Roma, em Itália, ao escrever "Ivan+Hayley 23" com uma chave na parede. A notícia foi avançada pelo ministro da Cultura de Itália, mas, antes, a imprensa britânica publicou um artigo com a sua identidade - não revelada pelas autoridades italianas.





1/2 Grato all’Arma dei @_Carabinieri_ per aver prontamente individuato il presunto responsabile del gesto incivile quanto assurdo commesso al #Colosseo. Un atto che ha offeso tutti coloro che nel mondo intero apprezzano il valore dell’archeologia, dei monumenti e della storia. pic.twitter.com/k2apyx026A — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) June 29, 2023

Segundo o jornal Daily Mail , Ivan tem 27 anos e responde por Ivan Dimitrov e Ivan Hawkins. É personal trainer, e trabalha e vive em Bristol. A sua namorada deverá ser Hayley Bracey, de 33 anos.O casal foi apanhado num vídeo publicado nas redes sociais. Caso seja condenado, Ivan pode ter que pagar uma multa de cerca de 15 mil euros ou que cumprir uma pena até cinco anos de prisão pelo seu ato de vandalismo."Grato aos Carabinieri por terem identificado rapidamente o alegado responsável pelo gesto tão incivilizado como absurdo cometido no Coliseu", escreveu hoje o ministro da Cultura italiano, Gennaro Sangiuliano, no Twitter. "Um ato que ofendeu todos aqueles que por todo o mundo apreciam o valor da arqueologia, dos monumentos e da história."A polícia italiana adiantou que a investigação ainda se encontra numa fase preliminar, e que o jovem foi identificado através de investigação tradicional e comparações fotográficas. Segundo o Daily Mail, o jovem nasceu em Roma e é de origem búlgara. Deverá estar na Bulgária com familiares, e o casal está a viajar pela Europa. O jornal britânico foi mesmo à casa de Ivan, que se encontra em obras.No vídeo, Ivan é visto a sorrir enquanto o autor do vídeo o repreende, em inglês. "A sério, meu? Idiota", ouve-se nas imagens.O Coliseu de Roma foi construído há 2 mil anos e é o maior anfiteatro do Império Romano. Ali, aconteceram execuções, lutas de gladiadores e com animais.O monumento já foi alvo de vários atos de vandalismo, e dezenas de visitantes foram apanhados a deixar inscrições nas paredes ou a roubar fragmentos do mesmo.