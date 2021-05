Israel atacou Gaza em resposta a rockets. 23 pessoas morreram

A Esplanada das Mesquitas, um dos locais mais sagrados para os islâmicos, e a Faixa de Gaza têm sido palco de confrontos violentos nos últimos dias, opondo as forças militares israelitas e palestinianos. Desde sexta-feira estes acontecimentos já causaram mais de 320 feridos, 300 dos quais civis palestinianos, além de pelo menos 20 mortos, nove dos quais menores. Estes são os confrontos mais mortíferos desde 2019.



No início desta terça-feira, o Hamas disparou vários rockets contra a base aérea israelita perto da Faixa de Gaza. De acordo com o ministro da Saúde de Gaza, desde segunda-feira já morreram 23 palestinianos, incluindo nove crianças, tendo ainda ficado feridas 107 pessoas na sequência dos ataques israelitas. O governo de Netanyahu contesta estes números e diz que matou 15 militares do Hamas e de outras forças que apoiam este movimento.



O escalar da violência

Estes acontecimentos são o culminar de uma tensão crescente nos últimos dias. Desde sexta-feira que se assistiam a protestos violentos em Jerusalém, com os polícias israelitas e os manifestantes palestinianos a confrontarem-se na Cidade Velha de Jerusalém, junto à Mesquita de Al-Asqua. Os protestos surgiram depois de um despejo de quatro famílias palestinianas do bairro Seij Yarrah, em Jerusalém Oriental. A expulsão das famílias foi solicitada por organizações de colonos judeus, que reivindicaram a propriedade das casas desde antes de 1948, ao abrigo de uma lei que não se aplica às propriedades palestinianas na zona oeste.